Патриарх Кирилл раскрыл отношение РПЦ к смертной казни

Патриарх Кирилл: РПЦ не выступает против смертной казни, но и не приветствует ее

В Библии не осуждали смертную казнь. РПЦ тоже не выступает против нее, если она осуществляется в соответствии с законом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенное во время встречи с участниками программы «Время героев».

При этом Русская православная церковь не приветствовала смертную казнь. Вопрос о ее использовании должны рассматривать те, кто выбирает меру наказания в соответствии с законами РФ, отметил патриарх.

Он добавил, что смертная казнь — высшая мера наказания. По его словам, было бы «идеально», если бы люди не совершали преступления, за которые в отношении них должны предпринять такие действия.

Ранее сообщалось, что серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре 2024 года. Сначала его приговорили к смертной казни, потом поменяли наказание на пожизненный срок, выпустили условно-досрочно, но он снова попал в тюрьму.