Избежавший смертной казни серийный убийца Масалимов выйдет на свободу в декабре

Серийный убийца-расчленитель Анвар Масалимов выйдет на свободу в декабре. Сначала его приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненный срок, а затем выпустили по УДО, но позднее мужчина снова оказался за решеткой, сообщает SHOT .

Первое убийство маньяк совершил в 1980 году. Он в рамках командировки приехал из Уфы в город Чайковский Пермского края, где зарезал своего собутыльника. Масалимова приговорили к 15 годам колонии.

В 1991 году он был переведен в колонию-поселение в Томской области. Там маньяк совершил второе убийство. Масалимов убил жителя поселка Комсомольск в ходе пьяной ссоры. Мужчина сначала задушил жертву, а затем расчленил и сжег в печи.

В октябре 1992 года Масалимова приговорили к смертной казни. Затем в связи с принятием моратория ее заменили на пожизненное заключение. Мужчина отбывал наказание в колонии для самых опасных преступников «Вологодский пятак». Оттуда его перевели в тюрьму «Полярная сова» в поселке Харп в ЯНАО. В 2016 году Масалимов сумел выйти на свободу по УДО.

В 2019 году мужчина вновь оказался за решеткой за то, что годом ранее порезал своего собутыльника. Его приговорили к 5 годам колонии. Масалимов попытался обжаловать приговор, но ему отказали в этом.

Сейчас 63-летний Масалимов находится в ИК-3 в Башкортостане. Его выпустят уже в декабре.

Ранее известный российский киллер Леша Солдат собирался выйти на свободу по УДО. Ему отказали.