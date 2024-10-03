SHOT: известного российского киллера Лешу Солдата не выпустят по УДО

Одному из самых известных киллеров 90-х Леше Солдату отказали в условно-досрочном освобождении. Он выйдет на свободу только в 2029 году, сообщает SHOT .

57-летний Алексей Шерстобитов отбывает 23-летний срок в липецкой колонии. Ранее стало известно, что киллер попал под программу защиты свидетелей. Он предполагал, что сможет выйти по УДО и сменить имя, чтобы скрыться от своих врагов.

Однако специальная комиссия отказала Леше Солдату в условно-досрочном освобождении. Обычно основанием для отказа служит нарушение заключенным режима. Так как все документы по делу киллера засекречены, точная причина, почему он не сможет выйти по УДО, неизвестна. Из колонии его выпустят только в 2029 году.

В колонию к Леше Солдату когда-то приезжал погибший бизнесмен Евгений Пригожин. Он лично звал киллера вступить в ряды ЧВК «Вагнер» и отправиться на СВО, но Шерстобитов отказался из-за состояния здоровья.

Сейчас киллер работает в храме при липецкой ИК-2 и пишет патриотические баллады. Он посвящает их Донбассу и ВС РФ.