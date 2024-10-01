SHOT: один из самых известных киллеров России пытается выйти по УДО

57-летний арестант отбывает наказание в липецкой ИК-2. Он был приговорен к 23 годам лишения свободы и должен был выйти в 2029 году. Однако киллер подал документы на условно-досрочное освобождение.

Шерстобитов попал под программу защиты свидетелей. Она поможет мужчине после освобождения официально сменить имя. Так ему будет легче скрываться от врагов и подельников.

Шерстобитов в 90-е годы был штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Было доказано, что он убил как минимум 12 человек. Поймали киллера только в 2006 году, когда он уже отошел от дел. Мужчина, будучи в колонии, написал 12 книг, а также давал интервью.

Кроме того, в 2016 году он женился прямо в колонии на женщине по имени Марина, через четыре года их брак распался. Известно, что киллер посвятил одну из своих книг бывшей супруге. В ней главная героиня в конце погибает. Сейчас женщину ищут приставы из-за задолженности на общую сумму 60 тыс. рублей.