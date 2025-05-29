В Домодедове прошел отчетный концерт хореографического коллектива «Ассорти»

На сцене сельского дома культуры «Русь» г. о. Домодедово прошел яркий и запоминающийся отчетный концерт хореографического коллектива «Ассорти». Программа выступления получила символичное название — «Отражаясь в танце», ведь каждый участник ансамбля через танец выражает себя, свои чувства и стремления. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За восемь лет существования коллектива под руководством хореографа Татьяны Кличниковой «Ассорти» стал не просто студией, а настоящей творческой семьей. Воспитанники активно участвуют в жизни округа и регулярно представляют Домодедово на различных сценических площадках, в том числе столичных.

«Мне хотелось бы отметить состав «Ассорти», который танцует на нашем отчетном концерте, как один из лучших составов за все время моей педагогической деятельности. Очень активные, очень позитивные дети, с огромной отдачей относятся к занятиям, стараются», — рассказала преподаватель коллектива Татьяна Кличникова.

На концерте зрители увидели разнообразные номера, где выступали как юные новички, так и опытные артисты, уже не раз добивавшиеся высоких наград.

«За последние годы «Ассорти» стали лауреатами и победителями конкурсов разного уровня. Благодаря любви к танцам, жюри часто отмечают наш артистизм и профессионализм», — сказала участница коллектива Арина Шаламова.

Концерт стал настоящим праздником для зрителей, подарив им мощный заряд энергии, вдохновения и радости. «Ассорти» в очередной раз доказал: танец — это не просто искусство, а путь к раскрытию личности, целеустремленности и вере в собственные силы.

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