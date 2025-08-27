сегодня в 17:59

В домах культуры Чехова пройдет день открытых дверей

29 и 30 августа в Домах культуры муниципального округа Чехов пройдут Дни открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководство ДК проведет для посетителей экскурсию-знакомство, а воспитанники и педагоги представят концерт-презентацию и мастер-классы творческих коллективов. Также в этот день будет доступна запись в кружки.

Мероприятия пройдут:

29 августа в ДК «Полет» в 17:00 по адресу: п. Мещерское, д. 15.

30 августа:

в ДК «Дружба» в 12:00 по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45;

в ДК «Заря» в 12:00 по адресу: д. Чепелево, ул. Вокзальная, д. 14;

в ДК «Каскад» в 14:00 по адресу: п. Васькино, д. 4

в ДК «Луч» в 12:00 по адресу: с. Стремилово, ул. Мира, д. 10;

в ДК «Меридиан» в 17:00 по адресу: с. Новый Быт, ул. Новая, д. 8а;

в ДК «Мечта» в 12:00 по адресу: с. Дубна, д. 30;

в ДК «Орбита» в 12:00 по адресу: д. Крюково, ул. Заводская, д. 3;

в ДК «Радуга» в 15:00 по адресу: с. Молоди, ул. Магистральная, д. 111-а;

в ДК «Ровесник» в 12:00 по адресу: пгт. Столбовая, ул. Парковая, д. 2;

в ДК «Родник» в 12:00 по адресу: с. Шарапово, ул. Ленина, д. 7;

в ДК «Русь» в 14:00 по адресу: д. Манушкино, д. 28;

в ДК «Собеседник» в 12:00 по адресу: п. Любучаны, ул. Спортивная, д. 17А;

в ДК «Современник» в 18:00 по адресу: с. Троицкое, д. 4/1;

в ДК «Фортуна» в 11:00 по адресу: с. Талалихино, ул. Спортивная, д. 2Л;

в ДК «Энергия» в 12:00 по адресу: г. Чехов, ул. Гагарина, д. 15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.