сегодня в 18:15

В Долгопрудном прошло ледовое шоу «Щелкунчик» на главном городском катке

11 января на главном катке Долгопрудного состоялось ледовое шоу «Щелкунчик» с участием известных фигуристов и артистов ледового театра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В последний день новогодних каникул жители и гости Долгопрудного посетили ледовое шоу «Щелкунчик». Представление прошло на главном городском катке и стало завершающим событием праздничных дней.

В постановке приняли участие юные фигуристы, артисты ледового театра, а также профессиональные спортсмены — победители и призеры Всероссийских и международных соревнований. Возглавили шоу двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Художественное руководство осуществляли Татьяна Навка и Петр Чернышев.

Глава города Олег Сотник поздравил зрителей с праздниками и поблагодарил команду губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за организацию мероприятия. Зрители отметили выразительные танцевальные номера и яркие костюмы артистов. В завершение спектакля участников наградили аплодисментами.

Ледовые спектакли под руководством известных фигуристов стали традицией в Подмосковье. В Долгопрудном подобное шоу прошло уже в пятый раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.