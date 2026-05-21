В Дмитровском округе 23 и 24 мая пройдет книжный фестиваль

Семейный книжный фестиваль «ПредпоЧтения» впервые состоится 23 и 24 мая на территории музея-заповедника «Дмитровский кремль» в Дмитровском округе. Гостей ждут встречи с писателями, мастер-классы и выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ведущие издательские дома представят новинки и бестселлеры. В программе запланированы встречи с писателями, круглые столы и выступления творческих коллективов. Для детей организуют мастер-классы, игры и интерактивные площадки, а также встречи с детскими авторами и семейные спектакли.

«ПредпоЧтения» — это возможность провести выходные с пользой и удовольствием. Книги объединяют поколения, а в Дмитровском кремле, среди древних стен, атмосфера для такого праздника — самая подходящая. Приходите сами и приводите детей. Будет интересно», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Фестиваль будет работать 23 мая с 11:00 до 20:00, 24 мая — с 11:00 до 19:00 по адресу: Дмитров, улица Загорская, дом 17. Справки по телефонам: +7 (49622) 7-49-92, +7 (991) 340-99-09. Возрастное ограничение 0+.

