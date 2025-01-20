В Наро-Фоминске 19 января в ДК «Таширово» прошел мастер-класс по созданию декоративной картины «Зимний узор», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники мастер-класса — воспитанники клубного формирования «Весёлые кисточки» применили всё мастерство и знания, полученные на занятиях, и создали целую коллекцию невероятно нежных и «кружевных» работ на зимнюю тематику.

«ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА „ВОСТОК“ Дом культуры „Таширово" начал свою деятельность с 1957 года. С 2019 года в результате реорганизации вошел в состав Муниципального бюджетного учреждения культуры «ДОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА „ВОСТОК“ как сетевая единица.

Дом культуры «Таширово» является современным местом комфортного досуга, общения и творческой самореализации жителей, сохраняет лучшие клубные формирования прошлых лет и открывает новые проекты. Здесь живут десятки творческих формирований, в которых ведутся занятия по разным направлениям: хореографическое, вокальное, декоративно-прикладное творчество, театральное, реализован проект Губернатора Московской области «Активное долголетие».

В ДК «Таширово» проходят отчетные концерты, тематические концерты и мероприятия, посвященные различным праздничным и памятным датам, а так же творческие конкурсы разной направленности. Мероприятия проходят как на очной форме, так и в дистанционном формате.

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