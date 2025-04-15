В День космонавтики в Дубне все желающие могли посмотреть на Солнце через телескоп

В Дубне День космонавтики отпраздновали в парке семейного отдыха. Здесь прошел «Фестиваль космических чудес» для участников которого подготовили не только развлекательную, но и образовательную программу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке установили телескоп, с помощью которого жители наукограда смогли наблюдать за Солнцем. Научное шоу показали сотрудники опытной лаборатории института ОИЯИ.

И дети, и взрослые приняли участие в костюмированном шествии. На выставках были представлены модели ракет и самолетов.

Волонтеры провели познавательный квест на космическую тематику. Посетители лектория узнали много нового об истории ракетостроения, начиная с первых изобретений и заканчивая современными космическими полетами. С экрана к участникам фестиваля обратились космонавты МКС, после чего прошел показ документальных фильмов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.