В Черноголовке состоялся большой концерт ко Дню рождения Есенина

3 октября в Доме ученых в рамках Есенинского фестиваля в Черноголовке состоялся театрализованный концерт «ВСЕ ЭТО ЕСЕНИН», ставший настоящим праздником для всех любителей поэзии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В мероприятии, организованном Черноголовской библиотекой и культурно-досуговым центром «ГАММА», приняли участие талантливые коллективы и студии города и области, а также учащиеся черноголовских школ. В исполнении артистов прозвучали как широко известные, так и менее популярные произведения поэта, что позволило открыть для себя новые грани его творчества.

В программе концерта были представлены стихи Сергея Есенина, музыкальные композиции и танцевальные номера, которые гармонично сочетались с художественным словом. Чтецы и приглашенные артисты воплотили на сцене образы, вдохновленные жизнью и творчеством поэта.

Вокальные коллективы «Тоника» и «Вдохновение» и фольклорный ансамбль «Веретейка» исполнили трогательные песни и романсы на стихи Есенина.

Ярко и неординарно прозвучали полные трагизма произведения Сергея Есенина — «Письмо к женщине» в исполнении Александры Даровских и Льва Лунина, представленные метафорической мастерской «Пластика слова» и поэма «Черный человек» от театральной студии «Юность», в исполнении Алексея Татаркина и Александра Калинкина.

Особое впечатление произвели хореографические номера, которые дополняли словесное искусство и создавали нужное настроение. На экране атмосферу создавали видеокадры начала 20-го века, архивные фото поэта, краткие очерки из его автобиографии.

Прозвучали музыкальные композиции, в исполнении джазового ансамбля ЧДШИ им. Е. П. Макуренковой и гитаристки Будыка Маргариты.

Зрители смогли погрузиться в атмосферу эпохи, когда жил и творил Есенин, и почувствовать глубину его лирики и многогранной личности.

Мероприятие собрало полный зал — любители поэзии и просто ценители искусства с интересом следили за происходящим на сцене. Многие отметили высокий уровень постановки и выразительность исполнения.

