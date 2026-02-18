В Чеховском округе 23 февраля пройдет концерт памяти Булата Окуджавы

Музыкально-поэтическая программа, посвященная Булату Окуджаве, состоится 23 февраля в Театральном дворе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» в Чеховском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Чеховском округе 23 февраля в Театральном дворе музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» пройдет концерт памяти Булата Окуджавы. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Программу подготовили артисты Мелиховского театра «Чеховская студия». Зрителям представят стихи и песни Булата Окуджавы, а также воспоминания его современников. Организаторы отмечают, что творчество Окуджавы стало символом достоинства, интеллигентности и благородства в русской культуре XX века.

Начало концерта в 15:00. Возрастное ограничение — 12+. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово».

