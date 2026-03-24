В Бронницах 26 марта пройдет открытое занятие студии «Маяк»

Открытое занятие театральной студии «Маяк» пройдет 26 марта в молодежном центре «Алиби» в Бронницах в преддверии Международного дня театра. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе и увидеть репетицию нового спектакля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бронницкий молодежный центр «Алиби» приглашает жителей на открытое занятие театральной студии «Маяк». Принять участие могут все желающие, в том числе без сценического опыта.

В программе — разминка для речевого аппарата, игры на импровизацию и постановка этюдов. Участники смогут раскрыть творческие способности и попробовать себя на сцене. После мастер-класса гости увидят живую репетицию и познакомятся с процессом подготовки нового спектакля.

Мероприятие состоится 26 марта по адресу: г. о. Бронницы, ул. Красная, д. 24, молодежный центр «Алиби». Начало в 17:00. Вход свободный, 12+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.