В библиотеки Подольска поступили около 3 тыс новых книг

В Подольске библиотеки муниципалитета получили порядка 3 тыс. новых книг. В том числе классику, произведения современных авторов, детскую литературу. Среди них книги, отмеченные литературными премиями разного уровня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новые книги попадут на полки наших подольских библиотек после прохождения технологического процесса по превращению обычной книги в библиотечную. Планируем завершить все необходимые формальности в течение месяца», — сказала директор муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. Подольск» Галина Владимирская.

Пополнение библиотечного фонда округа произошло в рамках реализации федеральной программы по комплектованию муниципальных библиотек.

Все библиотеки муниципалитета объединены в централизованную библиотечную систему. Среди них есть и специализированные детские библиотеки, и библиотеки семейного чтения, и библиотеки, обслуживающие только взрослое население.

В них записано порядка 70 000 читателей, среди которых более 40 000 человек — это дети и молодежь.

Подольские библиотеки — это не просто залы с книжными стеллажами, это еще и цифровые технологии. Читатели имеют бесплатный доступ в электронные читальные залы национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки. Кроме того, в библиотеках регулярно проходят различные образовательные мероприятия, мастер-классы, встречи с интересными людьми.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.