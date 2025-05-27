В библиотеках Подмосковья прошла акция, посвященная Дню славянской письменности

С 22 по 25 мая в библиотеках Московской области состоялась культурно-просветительская акция «Да будет слово явлено», посвященная Дню славянской письменности и культуры. В рамках акции было проведено более 400 мероприятий, объединивших свыше 3 тыс. читателей библиотек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

На площадках библиотек были организованы события, знакомящие с создателями славянской азбуки братьями Кириллом и Мефодием, с первопечатником Иваном Федоровым, а также культурой письменности, историей азбуки и книгопечатания. Отдельное внимание уделили интеллектуальной игре о формировании визуального образа сказочных героев русских сказок художниками–иллюстраторами «Сказочные штрихи: путешествие по миру художников». Кроме того, для посетителей библиотек разного возраста провели мастер-классы, лекции, игровые программы, литературные марафоны, фестивали, интерактивные познавательные программы.

Так, в Дмитровской центральной библиотеке состоялся фестиваль семейного чтения «ПредпоЧтения».

В детской модельной библиотеке Балашихи юные читатели услышали рассказ о том, как появились первые книги, кем был создан славянский алфавит и изучили новые книги в оригинальном формате.

В Центральной городской библиотеке Ивантеевки имени И. Ф. Горбунова открыли выставку художников Сергея Серегина и Степана Барнева «Наша азбука».

В Павловском Посаде организовали игру «Сначала «аз» да «буки», а потом и науки». Ребята попробовали себя в роли учеников древнерусской школы, успешно выполнив различные задания, связанные с буквами, словами и текстами.

В Сергиевской сельской модельной библиотеке Коломны детям рассказали, кто такие Кирилл и Мефодий, собрали для читателей интересные факты о книгах и алфавитах, помогли совершить виртуальное путешествие по удивительным библиотекам мира.

В Серпухове библиотеки поддержали II Фестиваль народного творчества «Околица».

В Дедовской библиотеке № 1 подготовили литературные игры, ребусы, загадки и предложили детям создать узор на деревянной лопатке.

В Центральной библиотеке Рузы провели мастер-класс по каллиграфии.

В сергиевопосадской Центральной библиотеке им. В. В. Розанова организовали лингвистический турнир «Рыцари слова: Александр Пушкин и Владимир Даль».

Библиотеки Электростали приняли участие в уличном празднике, посвященном Дню славянской письменности и культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.