В библиотеках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню отца

20 октября подмосковные библиотеки отметят День отца интеллектуальными турнирами, конкурсами стихов, мастер-классами и другими мероприятиями, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, подольские библиотеки организовали марафон «Папой быть не так-то просто…», в ходе которого дети передадут поэтические поздравления отцам.

В Красногорске идет подготовка к интеллектуальному турниру «Умники и умницы», на котором папы будут состязаться с детьми.

На мастер-классах дети делают подарки отцам, знакомятся с историей праздника. В Королеве на занятии «Я и мой папа» малыши рисовали и показывали сценки, в Шатуре дети разгадывали «папин» кроссворд, в Егорьевске создавали открытки, в Дубне слушали увлекательные истории из книги Анны Вербовской «Когда мой папа надевает шляпу».

Эту и другие книги, посвященные папам, можно забронировать с помощью сервиса «Библиотеки Подмосковья» или приложения «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.