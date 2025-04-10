В библиотеках Подмосковья пройдут мероприятия, посвященные Дню космонавтики

В течение апреля в библиотеках региона будут проходить мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. В рамках акции «Космическое Подмосковье» в библиотеках 56 округов области запланировано более 2 000 мероприятий посвященных космосу. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Московской губернской универсальной библиотеке состоятся космические викторины для школьников, посвященные вселенной, астрономии и космическим исследованиям. Участники демонстрируют свои знания о планетах, звездах, галактиках, космических миссиях. В течение нескольких раундов они отвечают на вопросы различных форматов. В конце игры подводится итог по набранным за игру баллам. Участвуя в викторине, дети в игровой форме расширяют кругозор, развивают внимание, наблюдательность, память, учатся взаимодействовать друг с другом.

В Центральной библиотеке г. о. Краснознаменск до 17 апреля открыта книжная выставка «Покорители Космоса». Экспозиция знакомит читателей с историей освоения космоса, с именами ученых, конструкторов и космонавтов. Книги, представленные на выставке, помогут расширить границы знаний в области астрономии, космонавтики и авиации.

До 30 апреля в библиотеке «Дачная» МУК «ЦБ им. С. Есенина» г. о. Люберцы открыта выставочная экспозиция советского конструктора космических систем связи и управления стратегическими силами, генерал-лейтенанта, доктора технических наук Ивана Васильевича Мещерякова «И на Земле, и в Космосе!». Выставка приурочена ко Дню космонавтики и посвящена празднованию Года защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Умная библиотека в Химках приглашает школьные классы на тематическую экскурсию «Аэрокосмическая история города Химки». Лекцию проведёт Владислав Анисимович Соловей — член международной академии космонавтики. С ним ребята обсудят общие вопросы космонавтики и узнают, почему Химки стали важным центром космической деятельности в Советском Союзе. Детям расскажут интересные факты о первых шагах в освоении космоса. Особое внимание будет уделено Юрию Гагарину — человеку, который первым совершил космический полет, и малоизвестным фактам об этом полете, а также Научно-производственному объединению имени С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина), которое сыграло ключевую роль в исследовании Луны и планет Солнечной системы.

12 апреля в рамках акции в библиотеках пройдет Космический диктант Роскосмоса в дистанционном формате.

Мероприятия рассчитаны на детей среднего и старшего школьного возраста, студентов колледжей и вузов технической направленности, а также всех, интересующихся технологиями и историей российской науки.

Следить за программой мероприятий можно через цифровой сервис «Мое Подмосковье. Библиотеки».

Инициаторы проведения акции — Московская областная Дума, Министерство культуры и туризма Московской области, Московское областное региональное отделение Союза женщин России и Московская губернская универсальная библиотека.

Акция «Космическое Подмосковье» реализуется в центральных библиотеках муниципалитетов Московской области с целью популяризации космических исследований и пропаганды достижений российской космонавтики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.