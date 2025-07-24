В Балашихе пройдет фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

В сентябре на территории арт-квартала Фабрика1830 в Балашихе состоится третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты», передает пресс-служба организаторов.

В этом году он будет посвящен 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. В преддверии события на территории фабрики пройдут три лаборатории, где горожане смогут создать творческие проекты, которые останутся после завершения фестиваля.

На лаборатории site specific театра под кураторством режиссера Димы Лесникова и сценографа Алены Кольман из творческого объединения «Дружба» участники создадут полноценный‌ site specific спектакль, посвященный Балашихинской хлопкопрядильной фабрике как культурному и историческому объекту.

На лаборатории паблик-арта вместе с художницей Еленой Николаевой, мастерской средового дизайна «Пункт М» и керамистом Натальей Морозовой участники создадут два арт-объекта: керамические «Изразцы» и серию скульптур «Обитатели», которые украсят фасады и крыши фабрики.

На лаборатории тактического урбанизма вместе с архитектором, педагогом и партнёром бюро UTRO Ольгой Рокаль горожане сделают из дерева временные малые архитектурные формы, которые создадут новые сценарии жизни и отдыха на территории фабричного сквера.

Лаборатории состоятся в августе–сентябре. Итоги их будут представлены на двухдневном фестивале «Энтузиасты», 20–21 сентября, на территории Фабрики1830.

Подать заявку можно до 30 июля. Объявление результатов — 1 августа.

Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.