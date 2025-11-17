В Балашихе открылась выставка «Грани Русской культуры»

Торжественное открытие выставки «Грани Русской культуры» провели 15 ноября в Балашихинском историко-художественном музее. В экспозиции представлены предметы народного быта, выполнение в декоративно-прикладном жанре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка создана Владимиром и Ларисой Аинцевыми — художниками, демонстрирующими в своих работах авторский взгляд на современное прочтение традиционных мотивов.

Экспозиция состоит из изделий народного искусства, выполненные в старинных техниках резьбы по дереву, включая уникальные предметы быта и декоративно-прикладного искусства, символизирующие богатство русского художественного наследия. На выставке также представлены современные интерпретации традиционного русского платья и аксессуаров.

Выставка организована при поддержке администрации городского округа Балашиха и Московского областного отделения ВТОО «Союз художников России».

Жители Балашихи смогут посетить выставку до 14 декабря.

Место проведения: городской округ Балашиха, проспект Ленина, 10.

Подробнее можно узнать по телефону: +7 (495) 521-12-21.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.