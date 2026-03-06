В Алматы умер шоумен Антон Вороширин

В Алматы скончался шоумен Антон Вороширин. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт, сообщает «Царьград» .

О смерти артиста сообщил резидент «Клуба ведущих Казахстан» Роман Куприяненко. Тело Антона Вороширина нашли дома без признаков жизни. Врачи предположили, что причиной мог стать инфаркт, точные выводы сделают после вскрытия.

«Видимо, пришло время сказать пока… Я взрослый человек, сам только махнул рукой на смерть. Но не предполагал, что она еще та юмористка», — написал Куприяненко в блоге, опубликовав фотографию друга.

Портал digitalbusiness.kz сообщил, что родные и близкие опровергли версию суицида. По их словам, артист тяжело переживал недавнюю смерть матери, что сказалось на его состоянии.

Антон Вороширин родился 18 августа 1985 года. Он 17 лет работал ведущим корпоративных и публичных мероприятий, был MC в ресторанах, барах и клубах Алматы, участвовал в крупных городских событиях. В социальных сетях подписчики выражают соболезнования и вспоминают его как энергичного и преданного профессии человека.

