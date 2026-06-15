В акции Сказочный хоровод в Подмосковье участвовали 4,2 тыс человек

Областная акция «Сказочный хоровод» прошла с 3 по 12 июня в домах культуры Подмосковья и объединила более 4,2 тыс. участников на 100 площадках. Программу приурочили ко Дню России и посвятили русским сказкам и отечественной литературе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В акции приняли участие дети, участники летних творческих смен и жители муниципалитетов региона. Для них подготовили викторины, литературные часы, кинолектории, игровые программы, квесты, громкие чтения, спектакли, мастер-классы и концерты.

В Волоколамском округе ДК имени Воровского провел театрализованный концерт с викториной по русским сказкам. В Егорьевске в ДК имени Г. Конина организовали программу на знание литературных сюжетов, а в королевском ДК «Металлург» состоялась тематическая викторина. В Коломне в ДК «Цементник» прошла литературно-музыкальная гостиная «Сказки Салтыкова-Щедрина» с драматической зарисовкой по роману «Господа Головлевы». В Воскресенске и Электростали провели интеллектуальные игры и кинолектории по произведениям писателя, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Широкую программу представили дома культуры Чехова, Наро-Фоминского округа, Красногорска, Королева и Раменского округа. Гости участвовали в кинопоказах, квизах по творчеству Пушкина, мастер-классах по созданию иллюстраций, обсуждениях произведений русских классиков и театрализованных чтениях. Фотоотчеты и материалы акции опубликованы на официальных страницах домов культуры региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.