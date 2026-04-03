Утопает в цветах: появились свежие фото с могилы Заворотнюк в день ее рождения

Даже спустя почти два года после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк ее могила утопает в цветах. Свежие кадры с места, где похоронена звезда, публикует «СтарХит» .

3 апреля Заворотнюк могло исполнится 55 лет. Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев в день ее рождения приехал на Троекуровское кладбище, чтобы почтить память возлюбленной.

Он привез с собой букет белых роз и положил их на могилу, которая и без того утопает в огромном количестве цветов. Родные и фанаты не забывают про актрису, регулярно приносят букеты и свечи.

Также в кадре можно заметить, что на ухоженной могиле много фотографий Заворотнюк. Памятника пока что нет, но есть крест, который Чернышев поцеловал перед уходом.

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после долгой борьбы с раком мозга. Ей было 53 года.

