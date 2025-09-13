Ургант выступил на корпоративе у ИТ-шников в «Абзаково» в Башкирии

Телеведущий Иван Ургант выступил на корпоративе у российской компании-разработчика программного обеспечения на курорте «Абзаково» в Республике Башкортостан. Он развлекал гостей в День программиста, сообщает « Абзац ».

Ургант был ведущим мероприятия.

Он пошутил, что понимает, как это, когда идет давление на шейные позвонки, как у стоящих рядом со сценой программистов. Телеведущий сказал, что чувствует аналогичное последние три года.

В мае депутат Госдумы Николай Новичков подтвердил, что собирается добиться от Минюста публикации выводов о вероятном статусе Урганта в качестве иностранного агента. Он попросил назвать четкую позицию.