Депутат Новичков настаивает на проверке Урганта на иноагента

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В Госдуме ждут решения Минюста о статусе Урганта

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду») подтвердил намерение добиваться от Минюста окончательных выводов о возможном статусе телеведущего Ивана Урганта как иностранного агента, сообщает РИА Новости .

Парламентарий, несмотря на заявленную симпатию к творчеству телеведущего, требует четкой позиции.

«В условиях СВО нельзя оставаться в тени — нужно открыто заявить, на чьей ты стороне», - отметил политик.

Особое внимание депутата привлекли источники дохода медийной персоны.

«Если нет видимой деятельности в России, закономерно возникает вопрос — кто его содержит?», — заявил Новичков, намекая на возможное зарубежное финансирование, что в текущих условиях автоматически ставит под сомнение лояльность телеведущего.

Ситуация развивается на фоне уже сформировавшейся практики: певица Монеточка* и писатель Дмитрий Быков* уже попали под действие законодательства об иноагентах.

Эксперты не исключают, что проверка Урганта может завершиться аналогичным вердиктом, особенно если Минюст обнаружит признаки иностранного финансирования.

* Признаны иноагентами в России