Ургант показал видео с умершим ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким

Актер и телеведущий Иван Ургант рассказал о дружбе с умершим от обострения онкологии актером, режиссером и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Он показал ролик с коллегой, сообщает VOICE .

Ургант и Золотовицкий вместе снялись в программе «Гараж». Также телеведущий приглашал заслуженного артиста РФ в свое авторское шоу. Узнав о смерти коллеги, Ургант опубликовал видео с ним, сделанное в студии Первого канала.

По словам телеведущего, Игорь Яковлевич очень любил свою семью и учеников, которых у него было много, обожал свою профессию и театр.

«Еще Игорь умеет говорить серьезным тоном так, что все вокруг плачут от смеха (я точно несколько раз плакал)», — сказал Ургант.

Игорь Верник также много лет дружил с Золотовицким. Он опубликовал фотографию умершего коллеги, которая «вместила в себя всего его». А актриса Олеся Судзиловская рассказала, что Игорь Яковлевич был не только ее учителем, но и настоящим другом.

Игорь Золотовицкий скончался 14 января в результате обострения онкологического заболевания. Ему было 64 года. Прощание с ним пройдет 17 января в МХТ им. Чехова.

