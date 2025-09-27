Умерла звезда сериала «Склифосовский» Людмила Гаврилова

26 сентября стало известно о смерти Людмилы Гавриловой, известной по ролям в сериале «Склифосовский-11» и спектакле «Петровы в гриппе», сообщает Mash .

По предварительным данным, у актрисы были проблемы с сердцем и цирроз печени. Точная причина смерти не раскрывается.

Недавно Гаврилова экстренно была доставлена в больницу. Она пробыла там несколько дней, но ее состояние ухудшилось. Врачи не смогли спасти актрису. Ей было 73 года.

Актриса запомнилась зрителям благодаря ролям в таких лентах и сериалах, как «Солдаты», «Земский доктор», «Глухарь». Также за роль в спектакле «Петровы в гриппе» она получила «Золотую маску» за лучшую женскую роль второго плана.

Ранее скончался кинорежиссер Тигран Кеосаян. Последние 9 месяцев он находился в коме.

