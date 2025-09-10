Умерла заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон скончалась после продолжительной болезни. Накануне актрисе исполнилось 89 лет, сообщает пресс-служба Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

«Светлая память Агнессе Оскаровне. Глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем зрителям, соприкоснувшимся с ее творчеством», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что о месте и времени церемонии прощания с артисткой сообщат позднее.

Агнесса Петерсон родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. В 1960 году окончила Театральное училище им. Бориса Щукина. После завершения обучения Петерсон была принята в труппу театра Вахтангова.

За более чем 60-летнюю карьеру актриса сыграла свыше 30 ролей в театре, а также десятки в кино и телеспектаклях. Агнесса Оскаровна получила известность благодаря ролям в фильмах «Жили-были старик со старухой», «Легкая рука», «Драма на охоте», «Дамы и гусары», «Пиковая дама» и др.

Накануне на 88-м году жизни скончался актер и режиссер Борис Мартынов. Он выступал в Малом театре с 1967 года.