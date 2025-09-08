9 сентября скончался актер и режиссер Борис Мартынов. Ему было 87 лет, сообщается на сайте kino-teatr .

Мартынов появился на свет в 1938 году в Омске. Он получил высшее образование в историко-филологическом факультете Омского педагогического института. Был учителем литературы.

С 1972 по 1979 годы работал в Крымском русском театре. Выступал в Малом театре с 1967 года.

С 2002 по 2009 годы работал в Музыкальном театре Республики Крым. С 2006 года был трудоустроен в Крымскотатарском музыкально-драматическом театре.

Также Мартынов с 1991 года, в 1996–1997 годах работал в Черниговском молодежном театре. С 1992 года выступал в Луганском русском драматическом театре.