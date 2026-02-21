Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

сегодня в 13:47

Скончалась одна из солисток известного коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Сергеевна Дородова из Удмуртии, сообщает RT .

Об этом заявил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.

«Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова — участница коллектива „Бабушки из Бураново“. Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», — написал Деев на своей странице во «ВКонтакте».

В июле прошлого года «Бурановские бабушки» оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Личные данные участниц коллектива были опубликованы на экстремистстком ресурсе.

«Бурановские бабушки» получили широкую известность благодаря выступлению на Евровидении в 2012 году с Party for Everybody. Представляющий Россию коллектив занял второе место на музыкальном конкурсе.

* Заблокированный в России экстремистский сайт.

