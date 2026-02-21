Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова
Фото - © РИА Новости
Скончалась одна из солисток известного коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Сергеевна Дородова из Удмуртии, сообщает RT.
Об этом заявил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев.
«Ушла из жизни Зоя Сергеевна Дородова — участница коллектива „Бабушки из Бураново“. Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас», — написал Деев на своей странице во «ВКонтакте».
В июле прошлого года «Бурановские бабушки» оказались в базе украинского сайта «Миротворец»*. Личные данные участниц коллектива были опубликованы на экстремистстком ресурсе.
«Бурановские бабушки» получили широкую известность благодаря выступлению на Евровидении в 2012 году с Party for Everybody. Представляющий Россию коллектив занял второе место на музыкальном конкурсе.
* Заблокированный в России экстремистский сайт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.