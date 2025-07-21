«Бурановские бабушки» попали в базу украинского сайта «Миротворец»*

сегодня в 12:30

Российская музыкальная группа «Бурановские бабушки» оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»*. Личные данные участниц коллектива были опубликованы на ресурсе, сообщает ТАСС .

В базе экстремистского сайта с 2020 года находятся Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова, Екатерина Антонова. Все они — действующие участницы коллектива.

Солисток группы внесли в базу из-за якобы нарушения границ Украины, неоднократных выступлений с концертами в Крыму и в Донбассе.

Также на сайте указаны личные данные всех певиц коллектива, представлявших Россию на конкурсе «Евровидение-2012» с песней Party for everybody. Группа тогда заняла второе место.

Певицы находятся в базе «Миротворца»* с 2020 года за «выступления в Крыму». При этом некоторые участницы «Бурановских бабушек», чьи данные указаны на сайте, уже умерли.

Ранее в базе сайта оказалась российская актриса Светлана Ходченкова. Ее обвинили в «сознательном нарушении границы» при посещении Крыма, а также в «незаконной коммерческой деятельности» на полуострове.

* Заблокированный в России экстремистский сайт.