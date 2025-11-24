Умерла пани Зося из «Кабачка „13 стульев“» Валентина Шарыкина

23 ноября в возрасте 85 лет скончалась заслуженная артистка России, актриса Валентина Шарыкина. Свою профессиональную жизнь она посвятила служению Московскому академическому театру сатиры.

«Это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», — сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.

Шарыкина вступила в труппу в 1962 году сразу после окончания Щукинского училища. Друзья и коллеги вспоминают актрису как щедрого человека широкой души. Ее карьера насчитывает более 70 ролей в театре и кино. Сама артистка называла театр своим домом и отдушиной.

Особую известность Шарыкиной принесла роль пани Зоси в программе «Кабачок „13 стульев“», где она работала целых 15 лет. В 1976 году за эту роль актриса получила звание заслуженного деятеля культуры Польши.

