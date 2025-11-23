На 100-м году жизни умер легендарный футболист Никита Симонян
Ушел из жизни олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян. Ему было 99 лет, сообщает SHOT.
Никита Симонян был лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».
Симонян был одним из самых результативных нападающих в истории советского футбола.
Он был заслуженным тренером РСФСР и СССР, четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.
Ранее президент российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун умер 15 ноября на 77-м году жизни.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.