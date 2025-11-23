На 100-м году жизни умер легендарный футболист Никита Симонян

Спорт

Ушел из жизни олимпийский чемпион по футболу 1956 года Никита Симонян. Ему было 99 лет, сообщает SHOT.

Никита Симонян был лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака».

Симонян был одним из самых результативных нападающих в истории советского футбола.

Он был заслуженным тренером РСФСР  и СССР, четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР.

Ранее президент российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун умер 15 ноября на 77-м году жизни.

