На 77-м году умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

Президент российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун умер 15 ноября на 77-м году жизни. Информацию о смерти Тасуна подтвердил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Имел честь знать Владимира Николаевича лично. Общаться было непросто, но абсолютно всегда интересно. Главное пробиться через его острый пронзительный взгляд, стену превосходства, принять умный злободневный юмор, попробовать понять глубокие суждения об отрасли, людях и судьбах», — сообщил представитель «Росавиации».

По данным СМИ, в сентябре глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта перенес серьезную операцию, но в итоге не смог с этим справиться. Какая именно была операция, не уточняется.

Владимир Тасун родился 10 января 1949 года в Новосибирске. В 1972 году завершил обучение в Рижском институте инженеров гражданской авиации, получив специальность инженера-механика. В 2001 году окончил Сибирскую академию госслужбы, где изучал государственное и муниципальное управление.

В период с 1981 по 1990 годы работал в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации. С 1990 по 1992 годы занимал должность генерального директора концерна «Сибирские авиалинии». С 1992 по 2007 год руководил Западно-Сибирским региональным управлением воздушного транспорта, которое несколько раз меняло название в результате реорганизации органов управления государственной авиацией. В период с 2007 по 2014 год занимал пост директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса. Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта возглавлял с 2014 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.