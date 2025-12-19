Умерла на руках у рэпера: раскрыта правда о козе Самойловой и Джигана

Оксана Самойлова и Джиган содержали козу по имени Мими, но она уже давно не появлялась в соцсетях у супругов. Оказалось, что животное умерло еще в апреле, сообщает «СтарХит» .

В 2024 году вышло шоу о деревенской жизни Джигана и Самойловой. Супруги прониклись колоритом сельской жизни. В октябре 2024 года рэпер подарил возлюбленной козу.

В то время семья продавала свой особняк и снимала дом. Но после появления козы хозяева жилья попросили рэпера и блогершу переехать.

«Из-за Мими нас выгнали из арендного дома», — говорила тогда Самойлова.

Некоторое время семья выкладывала милые ролики с козой, но затем она пропала из соцсетей пары. Джиган и Самойлова говорили, что животное живет на ферме.

Однако в новой серии реалити «Быть Джиганом и Оксаной» блогерша призналась, что Мими умерла в апреле. Козе стало плохо после того, как она поела свежую траву. Семья вызвала ветврача, но пока он ехал, животное скончалось.

«Она просто за два часа умерла у Дениса на руках», — призналась Самойлова.

Блогерша добавила, что не хотела обманывать поклонников, но ей было тяжело смириться со смертью любимицы и произнести о случившемся вслух. За полгода козочка стала настоящим членом семьи.

Самойлова также призналась, что они с Джиганом завели новую козу, которую назвали Мими 2.0.

Ранее пару, которая переживает развод, заметили на одной вечеринке. В Сети распространились слухи, что супруги снова вместе.

