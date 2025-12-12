Помирились? Джигана и Оксану Самойлову заметили на одной вечеринке

Пользователи сети обсуждают совместное появление Джигана и Оксаны Самойловой на одном мероприятии. Фанаты считают, что рэпер и блогерша снова вместе, сообщает Telegram-канал «Лентач» .

Супруги, которые сейчас разводятся, появились вместе на VK Квартирнике в Москве. При этом еще недавно Самойлова уверяла, что не хочет мириться с Джиганом и выходила в свет без него. Сам рэпер тоже появлялся на красных дорожках в одиночестве.

Парочку сняли на видео на VK Квартирнике. Судя по кадрам, Самойлова и Джиган стояли рядом друг с другом и о чем-то разговаривали.

Известно, что 12 декабря у супругов годовщина свадьбы.

Сам Джиган ранее заявлял, что хочет сохранить брак. Он подал официальное ходатайство о примирени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.