Джиган пытается спасти брак с Оксаной Самойловой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный как Джиган, пытается спасти брак с матерью его четверых детей, бизнесвумен и моделью Оксаной Самойловой. Артист подал официальное ходатайство о примирении, сообщает SHOT .

В суде рассмотрят дело о разводе знаменитой пары — Джигана и Самойловой. Бизнесвумен приехала в понедельник в суд.

О предстоящем разводе пары стало известно в сентябре. Самойлова на время пропала из социальных сетей, а затем опубликовала видео, на котором она лежит на коленях у матери. Блогер призналась, что «устала быть сильной».

Что именно произошло в семье, неизвестно. По словам бизнесвумен, Джигану «нужно повзрослеть», тогда, возможно, у него появится шанс на примирение. При этом речь об алиментах и дележке имущества в паре не идет. Дети общаются с отцом регулярно, ездят с ним на отдых.

