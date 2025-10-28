Самойлова заявила, что Джиган все еще может спасти семью при одном условии

Блогер и модель Оксана Самойлова назвала условие, при котором она отменит развод с Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Девушка считает, что ее супругу надо повзрослеть, сообщает Mash .

Во вторник Самойлова приехала на заседание суда по разводу. При этом Джиган на него не явился.

Корреспондент поинтересовался у модели, есть ли шанс на примирение семьи. Самойлова сказала, что простит Джигана только в том случае, если он повзрослеет. Модель не уверена, что это может произойти за месяц или два. Она отметила, что слишком долго ждала «взросления» Джигана и потеряла терпение.

Она также отметила, что происходящее не является пиар-ходом. Между тем адвокаты утверждают, что развод пары проходит в мирном ключе. Супруги пока что не спорят о том, как поделить имущество и с кем останутся жить дети.

Самойлова подала на развод с супругом в начале октября. Практически сразу после объявления о разводе Джиган выпустил эмоциональный сингл под названием «Раз и навсегда». Модель отметила, что послушала песню и даже поплакала.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.