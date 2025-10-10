«Раз и навсегда»: Джиган выпустил трек после новостей о разводе с Самойловой

Джиган выпустил трек «Раз и навсегда» после новостей о разводе с Самойловой

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, выпустил эмоциональный сингл под названием «Раз и навсегда» 10 октября. Песня появилась на всех музыкальных площадках всего через день после того, как стало известно о решении его жены, блогерши Оксаны Самойловой, расторгнуть брак, сообщает МУЗ ТВ .

Новость о разводе Самойловой и Джигана стала шокирующей для поклонников супругов. За годы совместной жизни у пары родилось четверо детей: Давид, Майя, Лея и Ариела. Многочисленные поклонники семьи продолжают пристально наблюдать за происходящим.

В своей новой песне артист создал эмоциональное обращение от первого лица. Главный герой композиции умоляет любимую женщину окончательно отбросить все прежние разговоры и признает, что жизнь порознь для них невозможна.

Рэпер не давал публичных заявлений по поводу расставания с супругой, однако новая песня ясно показывает, насколько тяжело он переживает эту ситуацию.

Ранее адвокат Александр Бенхин рассказал, каким может быть развод Самойловой и Джигана. Известно, что заявление о расторжении брака подала супруга музыканта еще 6 октября.

