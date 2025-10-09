Адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова будут делить совместное имущество

Раздел имущества блогерши Оксаны Самойловой и рэпера Джигана может пройти спокойно, если у пары ранее был заключен брачный контракт. Об этом РИАМО рассказал адвокат Александр Бенхин.

«Там есть дом, который, правда, в ипотеку частично взят. Но он также, несмотря на эту ипотеку, может быть поделен на две равные доли, ипотека в равной степени распространяется — залог этого дома будет, соответственно, на эти доли также распространяться», — заявил адвокат.

Бенхин уточнил, что основной вопрос при любом разводе — был у супругов брачный контракт или нет.

«Однозначно, когда они сочетались браком, у них ничего не было, поэтому и контракта, скорее всего, не было. Джиган тогда только приехал в Москву из Одессы, может быть, пару лет жил. Даже квартиры, я думаю, у него не было, когда он с ней сочетался браком. Поэтому нечего было подписывать. Возможно, уже позже — в преддверии развода — супруги заключили новый брачный договор. В этом случае они смогут добровольно договориться о разделе имущества, а суд лишь утвердит их соглашение, фактически закрепив условия, прописанные в контракте», — заключил эксперт.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган разводятся после 13 лет брака. У пары четверо детей — 14-летняя Ариела, 10-летняя Лея, 8-летняя Майя и 5-летний Давид. Заявление было подано 6 октября.

В материалах, опубликованных на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы, модель и блогерша Самойлова указана как истец, ответчиком является ее супруг Денис Устименко.

