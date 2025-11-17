Оксана Самойлова отказывается от примирения с Джиганом

Блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова твердо намерена официально развестись с отцом своих четверых детей рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн). По ее словам, музыкант так и не смог «повзрослеть», сообщает SHOT .

Самойлова рассказала, что после запуска бракоразводного процесса, Джиган стал больше времени проводить с детьми. Сама бизнесвумен призналась, что очень рада этому, ведь ранее ей приходилось самой «тянуть всю семью».

Однако бизнесвумен все еще не хочет примиряться с мужем. Она не намерена отказываться от развода.

Между тем сам Джиган хочет сохранить брак. Он подал официальное ходатайство о примирении.

Ранее Самойлова заявила, что Джиган может спасти семью, если «повзрослеет». Она призналась, что слишком долго ждала «взросления» супруга и потеряла терпение.

