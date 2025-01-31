Умерла икона британской поп-музыки Марианна Фейтфулл

В Лондоне умерла певица Марианна Фейтфулл, которую называют иконой британской поп-музыки. Исполнительница скончалась на 79-м году жизни, сообщает kp.ru со ссылкой на The Guardian.

Певица выступала на сцене почти 60 лет. Фейтфулл была одной из самых разносторонних исполнительниц и авторов песен в Великобритании.

Звезда скончалась мирно. В этот момент рядом с ней находилась любящая семья.

Фейтфулл работала с такими известными музыкантами, как Ник Кейв, Лу Рид, Уоррен Эллис и т. д. Также певица благодаря своей популярности снялась в нескольких фильмах, участвовала в модных показах.

У певицы был четырехлетний роман с вокалистом рок-группы The Rolling Stones. Миком Джаггером. Он признался, что новости о смерти бывшей возлюбленной его сильно опечалили.

10 лет назад Фейтфулл призналась, что косвенно причастна к смерти лидера группы The Doors Джима Моррисона. Когда-то она встречалась с наркодилером Жаном де Бретейлом, который доставил певцу героин, сгубивший Моррисона.

Ранее стало известно о смерти актера из «Бумера» Анатолия Зобнина. Он попал в больницу с пневмонией, после чего скончался.