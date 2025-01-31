Умер актер из «Бумера» Анатолий Зобнин
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Исполнитель роли Прикинутого в фильме «Бумер» Анатолий Зобнин попал перед смертью в больницу с пневмонией, где в итоге скончался, сообщает РЕН ТВ.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — сообщил осведомленный источник.
Стоит отметить, что роль Прикинутого в «Бумере» была единственной, которую Зобнину удалось сыграть в своей карьере.
Сообщается, что покойный продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием. Врачи делали все возможное, чтобы вылечить Зобнина, но болезнь оказалась сильнее.