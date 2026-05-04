Умер кантри-певец Дэвид Аллан Коу

Американский кантри-исполнитель Дэвид Аллан Коу умер в возрасте 86 лет. О его смерти сообщил представитель музыканта, передает «Царьград» со ссылкой на The New York Times.

Причины смерти не раскрываются.

Дэвид Аллан Коу родился 6 сентября 1939 года в штате Огайо. В юности он имел криминальное прошлое: был осужден за кражу автомобиля и хранение отмычек, отбывал наказание в исправительных учреждениях.

Музыкальную карьеру Коу начал с уличных выступлений, позже подписал контракт с Plantation Records. В 1970 году вышел его дебютный альбом «Penitentiary Blues». Широкую известность артисту принесла песня «Would You Lay With Me (In a Field of Stone)», написанная для Тани Такер и возглавившая кантри-чарты в 1973 году.

Среди самых известных композиций музыканта — «You Never Even Called Me by My Name», «Take This Job and Shove It» и «Mona Lisa Lost Her Smile». За почти 60 лет карьеры Коу выпустил 42 студийных альбома.

В 2013 году артист попал в тяжелое ДТП во Флориде. Его внедорожник столкнулся с грузовиком-полуприцепом, спасателям потребовалось два часа, чтобы освободить его из автомобиля. Коу получил множественные переломы ребер, ушибы почек, а на голову наложили 48 швов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.