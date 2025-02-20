Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев

Артист Молодежного театра на Фонтанке, герой сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев скончался 19 февраля на 65-м году жизни. Известно, что он страдал от тяжелой болезни, но все равно до последнего выходил на сцену.

На официальной странице Молодежного театра на Фонтанке в соцсети в «ВКонтакте» рассказали, что Косарев окончил ГИТИС, а затем 11 лет работал в Московском театр им. В. В. Маяковского. После он переехал в Петербург и на долгие годы связал свою жизнь с Молодежным театром на Фонтанке.

«Жизненная стойкость, верность любимому делу всегда выделяли Геннадия Евгеньевича. Борясь с тяжелой болезнью, он продолжал выходить на сцену — не мог подвести зрителей и коллег. Еще неделю назад он играл в спектакле „Жозефина и Наполеон“. В своем последнем спектакле», — говорится в сообщении.

Косарев всегда создавал яркие и незабываемые роли. Его герои были разными — забавными и трогательными, сдержанными и мудрыми, надменными и холодными, притягательными и неординарными. Он был человеком разнообразных интересов, заботливым, надежным, внимательным другом и коллегой.

«Уход Геннадия Косарева — огромная, невосполнимая потеря для родных и близких, для театра. Глубоко скорбим», — заявили в пресс-службе театра.

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