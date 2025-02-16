Умер арт-директор Half-Life 2 Виктор Антонов

сегодня в 11:24

Скончался арт-директор легендарной компьютерной игры Half-Life 2 Виктор Антонов. Ему было 53 года, сообщает Mash со ссылкой на экс-сценариста Valve Марка Лэйдлоу.

За спиной у Антонова большое количество работ в качестве арт-директора для игр. Он создал огромное количество локаций для таких культовых проектов, как Dishonored 1 и 2, Half-Life 2.

Также он делал дизайн интерьеров и экстерьеров для игр Fallout 4, Doom.

Ранее умерла легенда литературных кругов Серпухова Раиса Кудрявцева.