Умерла легенда литературных кругов Серпухова Раиса Кудрявцева

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В Серпухове 13 февраля ушла из жизни 83-летняя Раиса Кудрявцева, которая была руководителем литературного объединения «Серпейка» с 2000 по 2017 годы, сообщает Серпуховское информагентство .

Под руководством Кудрявцевой поэты ЛИТО много выступали на радио и телевидении, а также успешно участвовали в конкурсах разного уровня. Еще вышло несколько сборников.

Ее называли обаятельной, скромной, тактичной, талантливой, доброй, чуткой и отзывчивой.

Прощание с Кудрявцевой пройдет 16 февраля в 11:00. Церемонию проведут по адресу: Серпухов, ул. Декабристов, д. 1, 1-й подъезд.