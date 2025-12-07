Умер актер из «Реальных пацанов» и стендап-комик Дмитрий Красильников

На 46-м году жизни умер актер из сериала «Реальные пацаны», стендап-комик и ведущий интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» в Перми Дмитрий Красильников, сообщается в группе «Стендап Мафия Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

Красильников скончался накануне после инсульта.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — говорится в сообщении.

Церемония прощания пройдет во вторник, 9 декабря, в большом зале по адресу: Пермь, улица Старцева, дом № 61. Начало в 15:10.

