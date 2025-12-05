Умер звезда фильма Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

сегодня в 08:30

Актер из США японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, ставший известным благодаря ролям в фильмах «Мемуары гейши», «Последний император» и «Смертельная битва» (Mortal Kombat), умер. Ему было 75 лет, рассказали члены семьи СМИ Deadline, сообщает РИА Новости .

Тагава умер утром 4 декабря в Санта-Барбаре в американской Калифорнии. Рядом с ним в момент смерти были дети.

У Тагавы были осложнения после инсульта. Наибольшую популярность артисту принесла роль колдуна Шан Цзуна в разных проектах франшизы культовой «Смертельной битвы» (Mortal Kombat).

Тагава дебютировал на больших экранах в фильме Бернардо Бертолуччи «Последний император» 1987 года. Актер играл, в том числе в «Перл-Харборе», «Планете обезьян», «47 ронинах».

В 2015 году Тагава стал православным. Он крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке. В крещении получил имя Пантелеимон.

