Ухоженная и со свежими цветами: как выглядит сейчас могила Паши Техника

РИАМО опубликовало фото могилы Паши Техника больше чем через месяц после похорон

Могила рэпера Паши Техника на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье утопает в букетах свежих цветов и видно, что за ней следят, передает корреспондент РИАМО.

На могиле рэпера до сих пор много цветов, причем все они свежие. На захоронении появилось несколько новых траурных фотографий Паши Техника. Намогильный крест повязан фанатским шарфом в цветах футбольного клуба «Динамо».

Сразу видно, что за могилой рэпера хорошо ухаживают. Туда принесли лампадки, сладости и мягкие игрушки. Пространство у могилы выложили брусчаткой.

Рэпера Пашу Техника (Павла Ивлева) похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. В тот день вся столица стояла на ушах, когда музыканта отпевали в его родном столичном районе Лефортово. Фанаты приехали в огромном количестве и на похороны на кладбище.

Паша Техник ушел из жизни 4 апреля 2025 года в 40 лет. Ивлев скончался в Таиланде после госпитализации. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии и был введен в искусственную кому. Друзья, бывшая супруга и тайские врачи боролись за жизнь рэпера, однако спасти его не удалось.