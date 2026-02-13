Уехал, но продолжил зарабатывать: как Константину Меладзе «накапало» 100 млн в РФ

Уехавший Константин Меладзе заработал за год в РФ более 100 млн рублей

При этом сам продюсер живет за границей. Он уехал из РФ после начала спецоперации и с тех пор не возвращался в страну. За год доходы его компании выросли на 15 млн рублей, а с 2022 года — практически в 7 раз.

«Меладзе Мьюзик» принадлежат звукозаписывающая студия и права на товарные знаки «Инь-Янь», M-BAND. На этом лейбле выпускается и певец Валерий Меладзе.

В 2025 году стало известно, что Константин Меладзе продолжает накапливать средства, используя депозиты в банках РФ. С момента начала СВО его доход от процентов превысил 1 млн рублей.

