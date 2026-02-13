Уехал, но продолжил зарабатывать: как Константину Меладзе «накапало» 100 млн в РФ
Фото - © Архипова Екатерина / Фотобанк Лори
За прошлый год лейбл «Меладзе Мьюзик» уехавшего продюсера Константина Меладзе заработал в России свыше 100 млн 230 тыс. рублей, сообщает SHOT.
При этом сам продюсер живет за границей. Он уехал из РФ после начала спецоперации и с тех пор не возвращался в страну. За год доходы его компании выросли на 15 млн рублей, а с 2022 года — практически в 7 раз.
«Меладзе Мьюзик» принадлежат звукозаписывающая студия и права на товарные знаки «Инь-Янь», M-BAND. На этом лейбле выпускается и певец Валерий Меладзе.
В 2025 году стало известно, что Константин Меладзе продолжает накапливать средства, используя депозиты в банках РФ. С момента начала СВО его доход от процентов превысил 1 млн рублей.
